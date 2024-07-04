Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' programının bu haftaki konuğu AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen 'Gündem Özel' programının bu haftaki konuğu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan oldu.

Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye genelinde seçmenlerin kendilerine bir mesaj verdiğini söyleyen Davut Gürkan, "En başta emekliler olmak üzere, hayat pahalılığı ile alakalı talepler olmak üzere, ekonomik etkenlerle beraber ciddi bir mesaj verilmiş oldu." dedi.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN RÖNTGENİ DOĞRU ÇEKMEK"

Bu durumu il bazına indirgemeye başladığımız zaman önce Türkiye genelinde ne kadar büyük bir puan kaybı varsa ona bakıp, onun üzerinde olanları da yerelde değerlendirmek lazım diyen Başkan Gürkan, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Böyle yaparsak biraz daha objektif kriterleri yakalamış oluruz. Daha sonra da ilçe bazlı olarak, belki mahalle bazlı olarak bunları değerlendirmek lazım. Ama asıl önemli olan, röntgeni doğru çekmek. Eğer röntgeni doğru çekebilirsek, aradaki flulukları kaybedebilirsek, net olarak teşhisi koyar, ona göre tedavi sürecine başlamış oluruz."

'GENEL POLİTİKADA BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ'

Eğer biz Türkiye'nin genel politikasında bir şeyleri değiştirmezsek, o zaman yerelle ilgili bir şeyleri konuşmak da çok arka planda kalır diyen Gürkan, "Vatandaşımızın beklentilerine baktığımızda, bu beklentiler genelde tüm Türkiye'yi etkileyen beklentiler." dedi.