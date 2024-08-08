AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi sokak hayvanları konusundaki yönetimi ve yaklaşımı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Özen, Denizli'nin sosyal medya üzerinden hayvan sevgisini göstermekle yetindiğini ve gerçek çözüm önerileri sunmadığını iddia etti. Ayrıca, sokak hayvanları için AK Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde vaat ettiği "Can Dostlarımız İçin Doğal Yaşam Parkı" projesini öne çıkararak, bu tür projelerin diğer şehirler için örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Pınar Özen, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin sosyal medyada lüks ortamda fotoğraf paylaşarak hayvan sevgisini gösterdiğini, ancak gerçek anlamda etkili bir yönetim sergilemediğini savundu. Özen, “Makam koltuğuna evde lüks içinde bakılan köpeğini oturtarak hayvan sevgisini sosyal medyada fotoğraf paylaşmak sanan, birkaç kişiyi yanına alıp Çeşmeli hemşerilerimize yanlış bilgiler verip hayvan katledilecek gibi algı yaratmak Belediyelerin bu işi böyle yapamayacağını savunmak, sorumluluklardan kaçmaktan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları için 'Doğal Yaşam Parkı' projesi

Özen, AK Parti'nin sokak hayvanları için duyurduğu “Can Dostlarımız İçin Doğal Yaşam Parkı” projesinin önemine vurgu yaptı. Proje kapsamında, hayvan barınağı, hayvan hastanesi, kısırlaştırma merkezi, köpek oteli ve hayvan mezarlığının yer alacağını belirten Özen, bu tesislerin tüm ihtiyaçları tek çatı altında karşılayacağını ve İzmir'in bu yaklaşımının diğer şehirler için örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Pınar Özen, yeni yasada sahipsiz köpeklerin bakımevlerine götürülmesi ve rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti. Bu yasanın 'yakala-kısırlaştır-sal' metodunu terk ettiğini ve hayvanların bakımevlerinde barındırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ötanazi işleminin yalnızca akut bulaşıcı hastalıklar ve insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda yapılabileceğine dikkat çekti.

Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sahipsiz hayvanlar nereye götürülecek?

Sahipsiz hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek ve rehabilite edildikten sonra sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Belediyelere hangi yükümlülükler getiriliyor?

Belediyeler, sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için hayvan bakımevleri kuracak ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Hayvan bakımevleri ne zamana kadar kurulacak?

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirecek.

Yasada öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde hangi cezai müeyyideler uygulanacak?

Sahipsiz hayvanların bakımevleri dışında bırakılması veya bakımlarının ihmal edilmesi durumunda yüksek idari para cezaları ve hapis cezaları uygulanacak.

Sahipsiz köpek sorununun çözümü için finansman nasıl sağlanacak?

Belediyeler, hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş bütçe gelirlerinin binde 5'ini ayıracak. Büyükşehir belediyelerinde bu oran binde 3 olarak uygulanacak.

Hangi belediyeler bakımevi kurmakla yükümlü olacak?

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu için hayvan bakımevleri kuracak.

Bakımevi olmayan bir yerde tespit edilen sahipsiz hayvan nereye götürülecek?

Bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler, bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

Sahipsiz köpeklere ötanazi uygulanacak mı?

Ötanazi, yalnızca insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluşturan veya tedavi edilemeyen durumlarda yapılabilir.

Düzenleme kapsamında hangi çalışmalara teşvik ve destek sağlanacak?

Bakımevi, hastane ve ameliyathaneler kurma ile ilgili teşvik ve mali destek sağlanacak.

Kedi köpek sahiplerinin ne yapması gerekiyor?

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.