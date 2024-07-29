Balıkesir'in Edremit ilçesinde, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, düzenlediği basın toplantısında ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa açıklaması basın toplantısında yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna, Edremit AK Parti İlçe Binası'nda düzenlediği basın toplantısında ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tuna, istifasının arkasındaki nedenler hakkında detay vermedi ancak basın toplantısına büyük ilgi gösterildi.

Parti üyelerine ve kamuoyuna mesaj

Murat Tuna, istifa kararının ardından, "Bu görevden ayrılıyor olsam da AK Parti için her zaman görevde olacağım" diye konuştu. Tuna, partisinin hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti ve destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür etti.