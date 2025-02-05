21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki Grand Otelde meydana gelen feci yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olayda AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner, kızını, damadını, 4 torununu ve diğer bazı yakınlarını kaybetti. Yangın faciası sonrası duygusal bir şekilde TGRT canlı yayınına katılan Güner, kızıyla son konuşmasından ve yaşadığı acı dolu dakikalardan bahsetti.

“Hakkınızı helal edin”

Facia gecesi, İstanbul'dan Bolu’ya gitmekte olan Mehmet Güner, telefonda kızıyla son görüşmesini gerçekleştirdi. Güner, kızı ve diğer aile üyeleriyle en üst kattaki odalarındaydılar ve dumandan etkilenmişlerdi. Kızı, “Odadan çıkma şansımız yok, dışarıdan daha fazla duman geliyor,” diyerek son bir kez helallik istedi. Güner, gözyaşları içinde, “O gece kızım ‘Hakkınızı helal edin’ dedi. 2,5 saat sonra oraya vardım ama artık bir şey yapmam mümkün değildi,” dedi.

“Suçluları assanız da..."

Bolu’daki yangın sonrası yapılan incelemelerde ihmaller olduğu ifade edildi. Güner, bunun sorumlularının cezalandırılacağını belirterek, “Suçluları assanız da evlatlarımızı geri getiremiyorsunuz” dedi. Yangın sırasında, yakınlarının odadan çıkma şansı olmadığını ve hayatlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Yangın sonrası medyada yayılan bazı yanlış haberlerden de bahseden Güner, dezenformasyonlara dikkat çekti. Acısını ve kaybını siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, kendi acısına odaklanmak istediklerini söyledi. “Evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onların hatıralarını yaşatmak için vakıf kuracağız,” dedi.

“Evlatlarımın 5’inin cenazesini ben toprağa verdim"

Mehmet Güner, cenazelerin teşhis edilmesi sürecinde yaşadığı zorlukları da paylaştı. Cenazeleri teşhis ederken yüzlerini açamamanın en büyük üzüntüsü olduğunu belirten Güner, “Evlatlarımın 5’inin cenazesini ben toprağa verdim ama yüzlerini açamadım,” diyerek büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

Acılı baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cenazelerine katıldığını ve acılarını paylaştığını belirterek, siyasi liderlerin de kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.