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Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Rıfat Sait'in babası Hacı Sait Sait'in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Dr. Basa mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli Sait ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Merhum Hacı Sait Sait'in cenazesi, bugün İzmir Şirinyer Baha Yörük Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Aile yakınları ve sevenleri, Hacı Sait Sait'i son yolculuğuna uğurladı.

TİMBİR Genel Başkan Vekili, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, babası Hacı Sait Sait'in vefatı ile derin bir üzüntü yaşadı. Bir süredir İzmir'de hastanede tedavi gören Hacı Sait Sait, 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Türk İnternet Medya Birliği ( TİMBİR ) Genel Başkan Vekili ve 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait'in babası Hacı Sait Sait , İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti . Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip İzmir Şirinyer Baha Yörük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

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