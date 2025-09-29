İsmail Yaşadı, “Gaziemir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi el ele verip bir gençlik merkezini bile bitiremedi. Bu tablo, CHP’li belediyelerin İzmir’deki hizmet anlayışının özeti niteliğinde” dedi.

Yaşadı, Irmak Mahallesi’nde yapımı duran Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Temel atma töreninde büyük vaatler verildiğini hatırlatan Yaşadı, “2022’de dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziemir Belediye Başkanı adeta bir şölen havasında temeli atmış, ‘Mart 2023’te açıyoruz’ demişlerdi. Ancak aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen ortada ne bir açılış var ne de çalışma. İnşaat tabelası bile yerde sürünüyor” ifadelerini kullandı.

Projede yüzde 80 seviyesine gelindiğinin söylendiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı, “Göreve geldiğinde inşaatın bu durumda olduğunu söyleyen mevcut Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 1,5 yıldır koltukta ama tek bir adım atmamış. 20’lik ilerleme bile sağlanamamış. Gençlerin hayalleri ortada bırakılmış durumda” dedi.

Gençlerin modern bir tesise kavuşması gerektiğini vurgulayan Yaşadı, “Gösterişli törenlerden geriye çürüyen bir inşaat kaldı. İzmir’in birçok ilçesinde yarım bırakılmış projeler var. Bu gençlik merkezi de onlardan biri oldu. Buradan soruyorum: Bu projeyi ne zaman tamamlayacaksınız? Gençlere verdiğiniz sözleri neden tutmuyorsunuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yaşadı, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en büyük zararı gençlerin gördüğünü belirterek, “Bu sadece bir bina değil, gençlerin umutlarının yarım bırakılmasıdır” diye konuştu.