2019 yılında başlanan hastane inşaatının toplam maliyetinin 41 milyon TL olduğu bildirildi.

AK Parti heyeti, Sağlık Bakanlığı himayesinde yürütülen, 2021 yılında temeli atılan ve 2024 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, bir dönem önceki belediye başkanı Kürşat Engin Öncan ve AK Parti'li ilçe belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve partililer sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da ziyarete eşlik etti

Daha sonra personellerle bir araya gelen heyet, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çıkışta bir açıklama yapan Aydın AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, diş hastanesinin günde 550 hastaya hizmet verdiğini söyledi ve konuşmasına devam etti.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, yürütülen çalışmalara ilişkin heyete bilgi verdi.