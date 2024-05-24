Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti, sokak hayvanlarının "hayati tehlike" oluşturduğu gerekçesiyle Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmayı planlıyor. Bu düzenleme, sokak köpeklerinin uyutulmasını öngörüyor ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Parti İçi ve kamuoyundan gelen tepkiler

Yeni yasa tasarısı, hem vatandaşlardan hem de parti içinde büyük tepkilerle karşılandı. Hayvan hakları savunucuları ve muhalefet, tasarının bir katliam anlamına geldiğini savunarak sert eleştirilerde bulundu. AK Parti içinde de bu düzenlemeye karşı çıkanlar bulunuyor.

Süreç nasıl işleyecek?

AK Parti'nin hazırladığı tasarıya göre, öncelikle sokak hayvanları sahiplendirilmeye çalışılacak. Barınaklardaki köpeklerin fotoğrafları çekilip, internet sitelerinde sahiplendirme ilanı yayınlanacak. 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpekler, iğne ile uyutulacak. Barınaklarda yer açıldıkça yeni hayvanlar alınacak ve aynı süreç işletilecek.

Görüş ayrılıkları nerede başladı?

AK Parti içindeki bazı kurmaylar, kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyalarının maliyetinin yüksek olduğunu ve bu süreçlerin uzun zaman alacağını belirterek, mevcut durumda uyutmanın daha pratik bir çözüm olduğunu savunuyor. Barınak yetersizliği ve ilgili bakanlıklar arasındaki koordinasyon sorunları da dile getirilen diğer sorunlar arasında.

Parti içerisinde kim ne dedi?

Adana Milletvekili Ahmet Zembilci,

sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik yasa tasarısına destek vererek, "Başıboş hayvanların tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi. Zembilci, çocukların, kadınların ve yaşlıların can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

uyutma dahil tüm tekliflere destek verdiğini belirterek, toplumun can güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti. "Annelerimizin çocuklarını okula göndermeye endişe ettiği bir düzende sorumluluk bize aittir," dedi.

Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, başıboş sokak köpeklerinden ötürü ciddi sıkıntı içinde.



Ölümle sonuçlanan sayısız vaka, travma yaşayan onca yavrumuz, hayatları sönen nice insanımız var.



Biz inanıyoruz ki: insan eşref-i mahlukattır, insan hayatından daha kıymetlisi… — Mustafa Varank (@varank) May 23, 2024

Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu,

tasarının amacının toplumun sesine kulak vermek olduğunu belirterek, "Yara açmadan, bölmeden, buradan düşmanlıklar üretmeden ortak bir çözüm bulmak istiyoruz," dedi.

Müşerref Pervin Tuba Durgut,

sokak köpekleri sorununu kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyaları ile çözebileceklerini belirtti. Kırsaldaki üretimin durdurulması ve gönüllülerle işbirliği içinde geniş çaplı kısırlaştırma kampanyalarının önemine dikkat çekti.

Tasarı meclis'e sunulacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, teklifin gelecek hafta Meclis’e sunulmasının planlandığını açıkladı. Tasarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, nihai kararın nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.