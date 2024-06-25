AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün yaptığı açıklamada, medyada çıkan asgari ücrete zam yapılacağı iddialarını yalanladı. Dağ, CNN Türk yayınında, Temmuz ayında asgari ücretle ilgili herhangi bir artış sürecinin olmayacağını belirtti. Hükümetin önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayan Dağ, Haziran ayından itibaren enflasyondaki düşüşün gözlemleneceğini ifade etti.

Gündeme gelen iddialar arasında, TGRT Haber'in bir kulis haberinde hükümetin işçinin taleplerini dikkate alarak asgari ücrete yüzde 15 zam yapabileceği yer alıyordu. Haberde, Temmuz ayında asgari ücretin mevcut 17.002 TL'den 19.552 TL'ye çıkabileceği belirtilmişti.

Dağ, açıklamasında, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili herhangi bir artış sürecinin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.