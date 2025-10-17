Son dönemde bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması gündemdeyken, kulislerde bu kez Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen’in partiye geçmek istediği öne sürüldü. Ancak iddialara göre AK Parti kurmayları, bu geçişlere izin vermedi.

İki belediye başkanının adı gündemde

Yerel seçimlerin ardından farklı partilerden AK Parti’ye geçen belediye başkanları kamuoyunda tartışılırken, kulislerde yeni isimler konuşuluyor. İddialara göre Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Bülent Özmen, AK Parti’ye katılmak istediklerini iletti. Ancak parti kaynaklarının bu talebe olumsuz yaklaştığı belirtiliyor.

Geçişlerin ardı arkası kesilmiyor

Son haftalarda bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılması dikkat çekerken, bu iddiaların siyasi kulislerde yarattığı hareketlilik sürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu tür geçişlerin başkent siyasetinde yeni bir denge arayışı olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

Burcu Köksal iddiası da gündeme gelmişti

Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da AK Parti’ye geçeceği öne sürülmüştü. Ancak Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları reddetti.

Köksal paylaşımında, parti içi çekişmelere dikkat çekerek “Siyasette rakibiniz saldırır, anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak?” ifadelerini kullandı.