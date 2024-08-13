İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantılarının ilki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç başkanlığında toplandı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail'den Tel-Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolü gündeme geldi. Meclis’e verilen önerge sonrasında, oy birliğiyle alınan kararla İzmir-Tel-Aviv arasındaki kardeş şehir protokolü iptal edildi. Haziran ayında Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis toplantısında İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın özel haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, “Günümüzde de İzmir demokrasinin, barışın ve kardeşliğin kentidir. Meclisimiz de böyle düşünmüştür ve bu kararı oy birliğiyle almıştır. İzmir vahşete, savaşa, antidemokratik bütün uygulamalara karşı olan bir kenttir. İzmir'de kardeşlik hakimdir, bu hep böyle kalsın diliyorum. Bu birlik bütünlük görüntüsüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gazze oy birliğiyle

14 Haziran'da yapılan meclis oturumunda Gazze ile kardeş şehir olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu aldığımız karar şu anlama geliyor; orada savaş bittiği zaman, biz oraya gidebildiğimiz zaman, orada savaşın yarattığı tahribatı onarmak, travma geçirmiş insanların yanında olmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm meclisimiz, tüm ilçelerimizle alabildiğimiz en fazla sorumluluğu alacağız. Ben oraya gitmeye talibim. Bugün de izin verseler gitmeye hazırım. Özellikle çocukların, masum sivil halkın askeri zulüm altında ezilmesi, hiçbirimizin vicdanının kabul ettiği bir şey değil. Barışı sağlamak adına atabildiğimiz tüm adımları atmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Saygılı'dan meclise teşekkür

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle İsrail’in Tel-Aviv kenti ile kardeş şehir protokolünü sona erdirmesinin ardından açıklama yaptı. Saygılı, Büyükşehir Meclisi’nde gerçekleşen oylamanın, İzmir’in Filistin ve Gazze ile olan kardeşliğini vurgulamak açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. “Geçtiğimiz hafta komisyondaki meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen öneri, bugün Büyükşehir Meclisi’nde de oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla, kentin alnındaki kara lekenin silinmesi sağlanmıştır.”

Saygılı, bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Cumhur İttifakı meclis gruplarımıza, komisyondaki meclis üyelerimize ve Filistin için adalet arayışında olan tüm vicdan sahibi Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine, ayrıca bu süreci hızlandıran ve İzmir’in alnından bu kara lekeyi silmek için büyük çaba sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” dedi.

‘Gerçeği yansıtmıyor’

Meclis Toplantısı'nda MHP Grubu'ndan Bahadır Altınkeser'in Merih Demiral'ın Bozkurt işaretini yaptığı gol sevincinin heykelini İzmir'e dikilmesi önergesi Hukuk, Kültür ve Kent Konseyi Komisyonlarına gönderildi. Birçok haber sitesinin 'Karar verildi, heykel dikilecek' haberlerinin ardından CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine ilişkin "İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir. Meclis kararı alınmamıştır ve bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bahsi geçen heykeli dikme kararı yoktur" denildi.