AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir’in değil, tüm milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

“9 Eylül, milletin yeniden ayağa kalktığı gündür”

İl Başkanı Saygılı, yayımladığı mesajda 9 Eylül 1922’nin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kararlılığıyla düşman işgalinin sona erdiğini ifade etti.

Saygılı, “9 Eylül, İzmir’in işgal karanlığından kurtularak ay yıldızlı al bayrağın yeniden semalarımızda dalgalandığı gündür. Bu tarih, Türk milletinin iradesini hiçbir gücün esir alamayacağının en açık ispatıdır.” dedi.

“Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ortak görevimizdir”

Saygılı, 9 Eylül’ün gelecek kuşaklara bırakılması gereken en önemli mirasının özgürlük ve bağımsızlık bilinci olduğunu dile getirdi.

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi, ‘En büyük eser’ olan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler AK Parti kadroları olarak bu emaneti aynı şuurla taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilere saygı mesajı

Saygılı, sözlerini “Bu şanlı zaferin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” diyerek tamamladı.