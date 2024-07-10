Saygılı, yazılı açıklamasında, Bakanlık ile Dünya Bankasının yürüttüğü "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler" projesi kapsamında İzmir'in 330 milyon 500 bin avro bütçe ile pilot il seçildiğini anımsattı.

Projenin kentte hayata geçirileceğini kaydeden Saygılı, Büyükşehir Belediyesinin eski yönetiminin kentsel dönüşüm adı altında büyük vaatlerle başlattığı ve hak sahibi depremzedelerin mağdur olduğu Halk Konut 5 Yapı Kooperatifiyle ilgili ilk adımı atacaklarını ifade etti.

Saygılı, yapım süreci tıkanan, depremzede vatandaşların evlerine kavuşamadığı için zora sokuldukları dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sonlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üst limit 2,5 milyon lira olmak üzere 0,69 finansman fırsatıyla kentsel dönüşüm faaliyetlerinin nitelikli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için hak sahiplerine 180 ay vadeyle ödeme imkanı sağlıyoruz. Ayrıca üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınlarımıza, emeklilerimize ve engelli kardeşlerimize yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi sağlıyoruz. Sırada diğer halk konut projeleri var. Biz depremden bu yana laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. İzmir'in sorunlarını büyütmüyor, samimiyet ve azimle çözüyoruz."