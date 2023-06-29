​Kentte 29 Mart'ta meydana gelen olayda, Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartlarıyla ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Yargılandıkları Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan sanıkların yakınları, bugün protokol bayramlaşmasında AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı protesto etmek istedi. Bayramlaşma alınan alınmayan 20 kişilik grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Muhtarların yakınlarından oluşan 6 kişi, arbede sonrası gözaltına alındı.