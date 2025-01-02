AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 8 Şubat 2025’te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesinde 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.
İl başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kongre hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını duyurdu.
Özdemir, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlenen yeni başkan adaylarımız İstanbul’a ve ilçelerimize hayırlı olsun. Hep birlikte güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
İl Başkanı Kabaktepe başarılar diledi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, adayları tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarına da teşekkür ederek, “Görevlerini özveri ve kararlılıkla sürdüren tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kongre süreci devam ediyor
AK Parti’nin 8. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin, teşkilatın yeni dönem stratejileri ve hedeflerini belirlemek açısından önemli bir adım olacağı belirtiliyor. İl kongresine yönelik çalışmalar sürerken, açıklanan ilçe başkan adaylarının isimleri kamuoyunda merakla karşılandı.
Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:
Bahçelievler - Uğur Yılmaz
Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
Bayrampaşa - Mehmet Acar
Beyoğlu - Kasım Fırat
Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
Esenyurt - Toğay Çoban
Fatih - Fatih Karaismailoğlu
Kadıköy - Ahmet Öztürk
Kartal - Haydar Göksoy
Kağıthane - Erkan Yıldırım
Maltepe - Serkan Bahadır
Sancaktepe - Feyzullah Torlak
Silivri - Sami Barlas
Sultangazi - İmdat Kamacı
Şişli - Serkan Polat
Tuzla - Şeref Çolak
Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya