AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 8 Şubat 2025’te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesinde 19 ilçenin başkan adaylarını açıkladı.

İl başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kongre hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını duyurdu.

Özdemir, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlenen yeni başkan adaylarımız İstanbul’a ve ilçelerimize hayırlı olsun. Hep birlikte güçlü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İl Başkanı Kabaktepe başarılar diledi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, adayları tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarına da teşekkür ederek, “Görevlerini özveri ve kararlılıkla sürdüren tüm arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kongre süreci devam ediyor

AK Parti’nin 8. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin, teşkilatın yeni dönem stratejileri ve hedeflerini belirlemek açısından önemli bir adım olacağı belirtiliyor. İl kongresine yönelik çalışmalar sürerken, açıklanan ilçe başkan adaylarının isimleri kamuoyunda merakla karşılandı.

Açıklamaya göre 19 ilçenin başkan adayları şöyle:

Bahçelievler - Uğur Yılmaz

Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

Bayrampaşa - Mehmet Acar

Beyoğlu - Kasım Fırat

Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

Esenyurt - Toğay Çoban

Fatih - Fatih Karaismailoğlu

Kadıköy - Ahmet Öztürk

Kartal - Haydar Göksoy

Kağıthane - Erkan Yıldırım

Maltepe - Serkan Bahadır

Sancaktepe - Feyzullah Torlak

Silivri - Sami Barlas

Sultangazi - İmdat Kamacı

Şişli - Serkan Polat

Tuzla - Şeref Çolak

Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya