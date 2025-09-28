İlçe teşkilatının ev sahipliğindeki etkinlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, partililerle bir araya geldi ve yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Yaklaşık bin kişinin salonu doldurduğu programa; İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Başkanları ve partinin yeni üyeleri de katıldı.

“Her gün daha da güçleniyoruz”

Programda konuşan İl Başkanı Saygılı, AK Parti’ye olan katılımların her geçen gün arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz büyük bir aileyiz. Her gün yeni katılımlarla, her gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. İzmir’in 30 ilçesinde aralıksız sürdürdüğümüz saha çalışmalarımızla her zaman milletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günkü aşk ve heyecanla milletimiz için çalışıyoruz. Çünkü AK Parti, yalnızca bir siyasi hareket değil, milletin kendisidir.”

“CHP’den de katılımlar oldu”

Kemalpaşa’da yürütülen özel bir üyelik modeli sayesinde önemli geri dönüşler aldıklarını söyleyen Saygılı, “Yalnızca gönül kapıları açılmakla kalmadı, aynı zamanda CHP’den de partimize katılımlar oldu. Bu durum AK Parti’nin halkın tek adresi olduğunu ve milletimizin iradesini en güçlü şekilde temsil ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Teşkilatımızın fedakâr çalışmalarıyla İzmir’in her köşesinde vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini Türkiye Yüzyılı vizyonu ile buluşturuyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda yeni üyelere hitap eden Saygılı, “Bugün aramıza katılan her bir kardeşimizle gücümüze güç kattık. Sizlerle birlikte bu yolculuk daha da bereketlenecek, daha da büyüyecek. Unutmayalım ki; AK Parti’nin olduğu yerde umut vardır, hizmet vardır, eser vardır. İzmir’de de Türkiye’de de yarının güçlü Türkiye’si için yolumuz açık, davamız kutludur” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaşar Kırkpınar da katılımcılara seslenerek partinin Türkiye’nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Program, yeni üyelere rozet takılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.