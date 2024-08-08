AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarp Dikmen’in silahlı saldırıya uğraması ile ilgili “Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrasında silahlı çatışmaların ilçesi oldu” yorumunu yaptı.

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Dikmen, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayın ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Artık tuz koktu! Kendi iç çıkar çatışmalarıyla çalkalanan, istifa restleri çekilen ve bir yönetim krizine sürüklenen Menderes Belediyesinde bu sefer de İmar Müdürlüğü görevini yürüten bürokrat silahlı saldırıya uğradı. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu” dedi.

Saygılı, İmar Müdürü Dikmen’e acil şifalar dilediği mesajında “Allah beterinden saklasın. Çünkü Menderes ve İzmir’in CHP’den daha beterini göğüsleyecek hali, takati kalmadı” ifadelerini kullandı.