Saygılı, yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent gündemine yönelik açıklamalarıyla bomboş geçirdiği zamanın telaşına düştüğünü ileri sürdü.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Dikili'de zabıta amirleri bir gece baskınıyla esnafı yerden kalkamayacak şiddette yumruklarken, zam toplantısı yapmaları da, çeyrek asırdır üstüne yattıkları Harmandalı'nın çöp dağları sayelerinde patlama noktasına gelince valiye mektup yazmaları da, Örnekköy'de ilk depremde insanları altına alacak binalar ortadayken ıslık çalarak dolaşmaları da bu telaşlarının ürünüdür. Görevden kaçmak, halkı kandırmaktır. İzmir'in hassasiyetlerini kullanarak paçayı kurtarma çabasıdır. Ancak maharetleri de ortadadır. Bir yapıp on konuşmak. Beceremedikleri her işte suç bastırmak, sıfır hizmetle sözde halkçılık yapmak. Her sorumlu oldukları, açıklama bekleyen hayati krizlerini demagoji yaparak, boy boy aslı olmayan reklamlar vererek bastırmaya çalışan CHP'li büyükşehir ve ilçe belediyeleri açtıkları yaraların, çözemedikleri gibi yalan yanlış bilgilerle başlarından savdıkları sorunların hesabını hem kamu vicdanında hem de sandıkta muhakkak verecektir."