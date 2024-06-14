İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gazze'de bir insanlık dramı, bir vahşet, bir soykırım yaşıyoruz. Bu soykırımı yapan Netanyahu ve teröristleri tüm dünyaya aslında insanlığın nasıl yok olduğunu ve aynı zamanda da sivil inisiyatiflerle bir tarafta insanlığın nasıl savunulduğunu gösteren iki tutumlu bir dünya ortaya çıkarttı." dedi.



Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Kurban Bayramına buruk girdiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananların iki kutuplu bir dünyayı ortaya çıkarttığını dile getiren Dağ, "Gazze'de bir insanlık dramı, bir vahşet, bir soykırım yaşıyoruz. Bu soykırımı yapan Netanyahu ve teröristleri tüm dünyaya aslında insanlığın nasıl yok olduğunu ve aynı zamanda da sivil inisiyatiflerle bir tarafta insanlığın nasıl savunulduğunu gösteren iki tutumlu bir dünya ortaya çıkarttı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soykırım ifadesini dünyada kullanan ilk lider olduğunu belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'Bu bir soykırımdır' ifadesini dünyada ilk kullanan lider olarak ve tamamen ilişkileri keserek hem millet olarak hem de hükümet olarak, devlet olarak burada tepkimizi ortaya koyduk. Ve en son ilimizde İzmir'de teşkilatımızın, il başkanımızın, büyükşehir belediye meclis üyelerimizin Tel Aviv kardeş şehir olayının iptalini istemesiyle ortaya çıkan tabloda Gazze'nin kardeş şehir olarak kabul edilmesi tebriğe şayan bir durumdur."

Cumhur ittifakının masalarda kurulan bir ittifak olmadığını belirten Dağ, "Cumhur İttifakı masalarda kurulan bir ittifak değildir. Masada konuşularak kurulan bir ittifak değildir. Masa altından birbirine tekme atarak masa üstünden topluma birlik beraberlik içindeyiz gibi verilen mesajlarla ortaya konulan bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da meydanlarda kurulmuş bir ittifaktır. İlkeler üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Ve aynı zamanda da Cumhur İttifakı sadece kurulmasıyla değil, ortaya koyduğu politikalarla yepyeni bir anlayışı ülkemize kazandırmış bir ittifaktır. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle 2018 kazanmış olduğumuz seçim, 2023' te kazanmış olduğumuz seçim en büyük kazanım olmuştur." diye konuştu.

Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin ise İzmir'de ve ilçelerde canla başla uğraş verdiklerini, farklı bir netice almak istediklerini anlattı.

Seçim sürecinde yaptıkları çalışmalarla takdir gördüklerini belirten Dağ, "Ama bu bize yetmez. Sonuç olarak ortaya bir tablo çıktı ve bu tabloda bize büyük bir görev düşüyor. Bu görev demokrasilerde seçim kazanıp iktidar olmak gibi muhalefette kalıp etkili muhalefet yapmak da bizim boynumuzun borcudur." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı günden itibaren yaşanan trajediye tepki olarak "SayStop" eylemlerini devam ettirdiklerini söyledi.

İnan, bugün liseli öğrencilerin karne aldıktan sonra Filistin'e duyarlılık göstererek çeşitli protestolarda bulunduklarını aktardı.

Cumhur İttifakı'nın müreffeh bir Türkiye için sımsıkı bağlarla devam ettiğini dile getiren İnan, "Büyük bir bağlılıkla ilerliyoruz. Cumhur İttifakı halihazırda Türkiye'nin en tecrübeli liderleri arasında, tarihin tecrübesi, Türkiye'nin hassasiyetleri, gençlerin umudu ve beklentisi üzerine kurulmuş ve kurumsallaşmıştır. Cumhur İttifakı, ilke ittifakıdır, vatan ittifakıdır, birlikle beraberlik ittifakıdır." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulunan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, "Müslüman mazlumlar sistematik olarak soykırıma uğruyor, uluslararası kurum ve kuruluşların sessiz kalıyor." dedi.

Programda AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve AK Parti MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da birer konuşma yaptı.

Bayramlaşmaya önceki dönem AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ve partililer katıldı.