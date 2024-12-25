AK Parti İzmir’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler, 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek il kongresine çevrildi. Kongrede oy kullanacak isimler belirlenirken, bazı dikkat çeken tercihler de listelere yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilat başkanlığından gelecek rapora göre son kararı vermesi bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut İl Başkanı Bilal Saygılı’nın güçlü desteğe sahip olduğu ifade ediliyor.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İl başkanımızla yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Bu noktada bir sorun görmüyorum” diyerek Saygılı’ya olan desteğini dile getirdi.

İzmir İl Kongresi öncesi delege listesi şu şekilde:

BALÇOVA

Oğuzhan Bizkevelci, Fırat Aytekin. Berkan Yıldızhan, Muammer Başkan, Özcan Tekin, Kadri Tanrıyatır, Aslı Geçer, Özlem Baran, Mehmet Can Telingün, Belgin Aydın, Ozan Tektaş

BAYINDIR

Veysel Bakıcıol, Mehmet Gelir, Uğur Demirezen, Yunus Kalkan, Bilal Kırkpınar, Serhat Yıldırım, Yüksel Yönt, Timur Bircan, Melik Bingöl, Serdar Yeşil

BAYRAKLI

Hamza Dağ, Tarkan Düzman, Metehan Yeğen, Halil Polat, Ahmet Yağcı, Mustafa Dadaş, Uğur Bayrak, İsmail Telli, Mikail Aslan, Necati Doğan, Cüneyt Dayhan, Mehmet Aydın, Recep Genç, Yusuf Gültekin, Şazedin Peker, Arif Barata, Erkan Özkan, Emre İlalan, Sayım Yabansu, Murat Mert, Adnan Öztekin, Şerafettin Bayniş, Mesut Güldoğan, Mahmut Öztep, Yılmaz Sayni, Mehmet Çalmaz, Seyfettin Atbaş, Aynur Çetin, Hayrettin Güngör, Adem Seçilmiş, Soner Akbulut, Dilek Özkan Şimşek, Gülçin Şahar Uzun, Bekir Pakdemirli, Özgün Çaçan, Fatih Bektaş, Abdullah Aktaş, M. Kulakoğlu Gülcan, Cemil Yıldırım

BERGAMA

Hasan Şahin, Ali Yazıcı, Raşit Ürper, Hakan Koştu, Adnan Yılmaz, Esat Karacan, Sebahattin Güzel, Mahmut Sağlık, Hüseyin Batmaz, Ayşegül Altuğ, Alperen Şen, Nurettin Yaşa, Tezcan Keskin, İbrahim Özdemir, Mustafa Duman, Kadir Şahan, Minel Dinler Ege, Onur Özlü, Gökhan Kurkaz

BORNOVA

Muhammet Bilal Saygılı, Nesrin Ulema, Emel Dalkıran, İlhan Kaya, Bülent Delican, Dursun Çetin, Arslan Keskin, Cevdet Çayır, Hasan Ali Karaman, Koray Toprakçı, Eflatun Saygılı, Rahmi Taştan, Dursun Ali Özkan, Reşat Gençtürk, Ömer Ok, Ahmet Müftüoğlu, Mehmet Emin Dağlıer, Muhammed Mustafa Olgun, Ercan Tekin, Selma Kısa, Osman Özkebapçı, Musa Çevik, Levent Taşer, Sait Tatlı, Ahmet Mutlubaş, İsmail Bedir, Adem Kasacı, Ramazan Özdemir, Akın Dalgıç, Fatih Taştan, Mehmet Arıcı, Ethem Ok, Cesim Çelik, Özen Vatansever, Zeynep Olgun, Abdulhamit Aktaş, Ayşe Cankurtaran, Elif Özüm, Safa Narlı, Mirhan Bedir, Süleyman İnam, Şennur Altın, Cengiz Aktaş, Mustafa Alper Güldalı, Erkan Özkan, Ali Rıza Aras, Vasfi Demirci, Beşir Köksal, Necati Polat, Mustafa Çağın, Mehmet Turu

BUCA

Cihangir Sağır, Cemil Şeboy, Neşat Arslan, Bilal Özen, Mehmet Girgin, Burçin Kevser Sevil, İhsan Sabır, Şerif Yıldız, İbrahim Şengöz, İlyas Gündüz, Sadettin Karagül, Ramazan Genç, Turan Erdoğan, Gülnur Yıldırımer, Şerafettin Bayniş, Oğuz Sağıl, Elmas Gündoğdu Karaman, Ekin Tatlı, Mustafa Solmaz, Yılmaz Saklı, Mustafa İnce, Ali Boyla, Zülfiye Kula, Mehmet Adıyaman, Ziya Aksu, Mehmet Güneş, Şeyhmus Gündoğdu, Memduh Kaymaz, Ahmet Selik, Kemal Bayandur, Murat Yeşiltay, Hakan Kalfaoğlu, Ergun Tımarlı, Şeyhmus Özcan, Necdet Heppekcan, Abdurrahim Ertaş, Osman Böyük, Hüseyin Paşaoğlu, Ensar Sağır, Suphi Özlahlan, Kadir Demir, Yusuf Bitirim, Zülfiye Kula, Okan Güngör, Ekrem Selimler, Neslihan Tuğçe Selek, Ozan Işık, Engin Aydın, Ali Kaymaz, Mahmut Kasap, Abdülcelil Laçin, Nisa Alptekin, Necati Özcan, Mehmet Özbaykız, Ahmet Aluntaş, Muhammet Ali Derici, Ömer Faruk Karcı, Doğan Yılmaz, Mukaddes İpek, Dilek Karoğlu

ÇEŞME

Namık Kemal Aydoğdu, Alpaslan Ertürk, Fatma Özen, İlhan Aydıldız, Pınar Özen, Dursun Bülent Tercan, Muharrem Kırdı, Elif Demirer, Burak Güler

ÇİĞLİ

Oktay Özdemir, İlyas Eroğlu, Murat Gökçekaya, Mesut Demirkaya, Sedat Karatekin, Nadire Boyacıoğlu, Filiz Alpdündar, Necip Kalkan, Tanfer Kemerli, Özgür Kaner, Celal Ovagül, Abubekir Sıddık Sosyal, Fuat Çankaya, Mecit Bozkurt, Selçuk Yılmaz, Mert Saygılı, Harbi Kurt, Ebubekir Şeker, Yunus Aras, Zeki Uysal, Egemen Eren Çelik, Emrullah Öztürk, Ömer Suci

DİKİLİ

Tahsin Şekerci, Halil Zeytin, Emre Akbulut, Ahmet Adnan Dokur, Yunus Demirtunç, Abdullah Özüdoğru

FOÇA

İrfan Çalışkan, Emin Turan, Fatma Altınkılıç, Kadir Özgirgin, Ali Haydar Çapçı, Mehmet Haymana, Ahmet Sinan Güler

GAZİEMİR

Erdoğan İsmail Yaşadı, Abdullah Kocabaş, Adnan Yüksel, Deniz Doğan, Enes Uzunlar, Erdem Kılıç, Erol Kaya, Hasan Çölmekçi, Haydar Dutak, Mehmet Akif Küçük, İsmail Acar, Mert Akın, Mustafa Gedikoğlu, Nail Kocabaş, Nazmi Yılmaz, İbrahim Kaya, Numan Seyran, Selahattin Serdar Muçay

KARABAĞLAR

Hüseyin Uzun, Adem Kemerkaya, Adnan Koçak, Ahmet Gereme, Ahmet Hakan Ay, Ahmet Kapcı, Ahmet Uslu, Asım Pamuk, Aynur Yıldırım, Aykut Karaçetin, Bilal Doğan, Bünyamin Demir, Cafer Şafak, Cevdet Özkaya, Ejder Sezer, Erol Körüklü, Erol Sevgican, Faik Dalgıç, Fırat Eroğlu, Gülay Aşkın, Halime Hannan Yıldız, Halit Aydın Kayacan, Hasan Erdoğan, Hasan Özkara, Hıdır Seymenoğlu, Hüseyin Ahmetoğlu, Hüseyin Sağır, İdris İnan, İhsan Kara, İrfan Doğruca, İsmail Akdağ, Kazım Erten, Kazi Uzun, Levent Bayraktar, Maksut Karaosman, Mehmet Ali Günay, Mehmet Öztürk, Mehtap Torun, Metin Uslu, Muhittin Kanat, Murat Göktaş, Mustafa Biçer, Mustafa Oluklupınar, Mustafa Tümer, Naci Aslan, Nurettin Bedir, Osman Kazak, Rıdvan Uzunay, Fırat Karataş, Selçuk Kaymaz, Selvihan Kurnaz, Sinan Demirci, Sinan Şener, Şeyhmus Gültekin, Tayyip Emre Demir, Tolga Yayla, Turgay Oğultarhan, Yakut Eker, Yılmaz Yamaç, Yusuf Demir, Zeynel Abidin Duyar

KARABURUN

Adem Avcı, Ahmet Toros, Ahmet Değirmenci, Mehmet Can Aslaner, Ahmet Bayram, Neşe Kaplan

KARŞIYAKA

Kerem Ali Sürekli, Selahattin Köse, İsmail Çiftçioğlu, Remzi Erdem, Tuncay Bozkurt, Abdullah Mertoğlu, Didem Keseli, Yaşar Caferoğlu, Mustafa Erdem, Mustafa Gürsu, Berrin Kafalı, Habib Sünbül, Ahmet Türkyılmaz, Adem Öztürk, Hasan Ünal, Mustafa Yıldız, Mahmut Yanmaz, Mustafa Temel, Ramazan Yıldız, Ahmet Akyüz, Tuğbanur Atılgan, Burak Koç, Hakan Karataşlı, Ayşe Ümran Erdoğan

KEMALPAŞA

Bilal Saygılı, Metin Yaşar, Recep Tayyip Taslak, Yakup Karaca, Mehmet Bala Telingün, Adem Özmen, Çağrı Söz, Mehmet Irmak, Galip Atar, Arif Uğurlu, Şener Yaşar, Burhan Aydın, Mehmet Ali Demirtaş, Bülent Aksakal, Mustafa Baş, Mustafa Derdiyok, Birgül Bektaş, Yavuz Yılmaz, Halil Bülbül, Ayşe Bektaş, Mümin Dinçer

KINIK

Sami Mollaamet, Nadide Mutluer, Ahsen Özçam, Oktay Aslanyörür, Serkan Durak, Cemal Bahçivan, Ali İhsan Kara

KİRAZ

İsmail Çavuş, İbrahim Yılmaz, Mustafa Yiğit, Ahmet Şimşek, İrfan Şen, Ömer Çomuk

KONAK

Mehmet Sait Başdaş, İsmail Katmerci, Ömer Cihat Akay, Cemal Bekle, İlknur Denizli, Tevfik Ensari, Necip Nasır, Hakan Yıldız, Rasim Kahraman, Mehmet Feyzi Başdaş, Fevzi Bayram, Mustafa Yıldırım, Fatih Yıldırım, Mahmut Kemal Genç, Seyfettin Alptekin, Necla Çeşnial, Ayhan Lök, Ramazan Demirel, Gülhan Karakaş, Münir Ensari, Hasan Akbulut, Tuğrul Yemişçi, İsmail Kırca, Furkan Katmerci, Mustafa Çiçek, Cem Albayrak, Murat Özağaç, Ali Hakan Kerci, İsmail Özen, İlhan Önen, Taner Deniz, Kader İlhan, Faruk Kartal, Abdulkerim Turan, Ayhan Kalyoncu, Ömür Şanlı, Sezai Kerci

MENDERES

Cengiz Akkuş, Ali Aşlık, Ömer Az, Mustafa Beşer, Bülent Soylu, Sinan Akdeniz, Süleyman Artçı, Cemil Az, Gözde Keskin, Mehmet İmre, Yasin Mazlum, Hayrettin Ulu, Abdulhakim Evin, Volkan Güneş, Mustafa Gündoğan, Atakan Çalışkan, Mehmetcan Arslaner, Ahmet Özdemir

MENEMEN Hakkı Durmaz, Aydın Pehlivan, Hüseyin Yılmaz, Ayhan Yaman, Arif Kuran, Mithat Çetin, Pelin Yayalar, Muzaffer Sıdkı Yüksel, Ahmet Can Çelik, Hikmet Kaya, Alattin Aksak, Selehattin Yeşil Kaya, İbrahim Şimşek, Bayram Düz, Fezullah Ergin, Osman Turan Usta, Mustafa Nazligil, Mustafa Furuncu, Mustafa Koç, Mehmet Zeki Turgut, Atilla Atlı, Jale Güzay, Murat Urğan, Muhammet Delibaş

NARLIDERE

Remzi Dinç, Mustafa Yener, Tuğrul Yemişçi, Erol Bekar, Hanife Dumlu, Yusuf Aydın, Bekir Şükrü Koplan, Zafer Önal

ÖDEMİŞ

Dilek Yıldız Büyükdağ, Gerçek Tekin, Emre Cemil Ayvalı, Muhammet Doğan A. Mahmut Badem, Emin Davran, Ali Hadim, Halil Demir, R. Şerif Delibalta, Muhammet Şen, Murat Öncel, Münir Bezmez Mehmet Kocaağa, Mustafa Köksoy, Asuman Karakayaoğlu, A. Nihat Ataç Abdil Çavdar İrfan Kaçar Mutlu Tez Tahir Yılmaz Faik Eraltuğ İsmail Değirmen Hayrettin Özbudak

SEFERİHİSAR

Serdar Kısaağa, Hayrettin Uçak, Mehmet Kaya, Ahmet Sayarer, Kadir Başlı, Özer Türer, Ayşe Erden, Ahmet Aydın, Mehmet İpekçi, Ümit Cingöz

SELÇUK

Hakan Bayraklı, Cumhur Katrancı, Mücahit Akay, Hakan Karataşlı, Furkan Alagöz, Bayram Bozdemir, Sema Yeşilçimen, Halil Düztaş Orhan Karagüzel

TİRE

Abdülkadir Uğurlu, Fatma Işlak, Burak İşer, Mehmet Sıtkı İçelli, Muhammet Candullah Akgül Erdoğan Güngör Hüma Yüksel Bilal Gültekin Emin Sefa Kayacan Ömer Kaya Mehmet Karamanlı M.Lütfü Pazaroğlu Hüseyin Baran Sabri Bulut İsmail Tapkın

TORBALI

Hüseyin Söyler, Hasan Akbıyık, Feyim Özçelik, Metin Yüğrük, Yılmaz Girgin, Mahmut Öztaş, Mehmet Nuri Korkutata, Mehmet Türkoğlu, Erdoğan İçer, Zeynel Dalgıç, Ali Kayacı, Mesut Atlı, Ecevit Buluş, Ali Esendeniz, Vahap Olgun, Celal Özbay, Seyit Ahmet Koyunbakan, Erman Çağlar, Emre Tezcan, Süleyman Altınparmak, İran Eskin, Fatih Yıldırım, Murat Akdemir, Ömer Alsancak, Nazmi Kalyoncu, Niyazi Memur, Soner Muşlu, Abdullah Yıldırım, Zeynep Aktuğ, Gökçen Taşkın

URLA

Ahmet Olgun Bilici, Ahmet Özdemir, Barış Bükülmez, Ercan Ergüçlü, Enes Uğuz, Enes Şerif Varan, Murat Nart, Ömer Tiryaki, Selim Kalemci, Uğur Satış