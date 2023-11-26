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AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Halkapınar Spor Salonu'nda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapılıyor.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir'in Türkiye'nin göz bebeği şehirlerden biri olduğunu belirtti.

AK Parti olarak 81 ilde temayül yoklamalarıyla bir nevi yerel seçim çalışmalarına başladıklarını kaydeden Kandemir, "İnşallah bugün İzmir hissiyatını düşüncelerini, mevcut belediye başkanlarımızla ilgili kanaatlerini teşkilatlarımız bizlere aktaracaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin her bölgesine hizmet etmeye talip olduklarını dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"İşte bir ufak yağmurda İzmir'in ne hale geldiğini de o yağmurun sabahında görmüş olduk. İzmir Büyükşehir ve ilçelerde çok daha güzelini hak ediyor. Bizim de yetişmiş kadrolarımızla, tabii merkezi hükümetimizin de destekleriyle İzmir'e canıgönülden hizmet etmeyi arzu ediyoruz. Onun için Cumhur İttifakı olarak iddialı bir şekilde bu seçimlere hazırlanıyoruz. Adaylarımızla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı anlayışının İzmir'e hizmet etmesi için milletimizin oylarına talip olacağız. Yüreğimiz, heyecanımız bu şehirle atıyor. İnanıyoruz ki İzmirli hemşehrilerimiz, inşallah bize bu fırsatı verirler ve bizler de bu güzel şehre, Türkiye'nin incisine hizmet etme imkanı buluruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partililerin bugün İzmir'de bir demokrasi şölenine tanık olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı olarak İzmir'deki tüm belediyeleri kazanmayı istediklerini belirten Kasapoğlu, "30 ilçemizde ve gerekse büyükşehirde İzmir'i belediyecilik noktasında bir devrimle tanıştırmaya talibiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da 31 Mart 2024 seçimlerinde kenttin "AK belediyecilikle" tanışacağına inandığını kaydetti.