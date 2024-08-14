AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, partisinin yalnızca Türkiye’nin değil, dünya siyasi tarihine önemli bir katkıda bulunduğunu belirtti. Bursalı, “AK Parti, erdemliler hareketi olarak kuruldu ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için kesintisiz bir gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.

23 yılda büyük değişim kaydedildi

Bursalı, AK Parti’nin 23 yıllık süreçte gerçekleştirdiği önemli değişimlerin, parti kadrolarının özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. “Halka hizmet, Hakka hizmet” anlayışının yerelden başlayarak sürekli bir hizmet serüvenine dönüştüğünü belirten Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bitmeyen enerjisinin, AK Parti mensuplarını milletin beklentilerini karşılamada motive ettiğini söyledi. “AK Parti, ilk seçimde milletin teveccühüyle tek başına iktidar oldu ve ülkemizi 22 yıldır aralıksız yönetti. Bu, halkın kendi sorunlarını AK Parti’de çözeceği inancından kaynaklanıyor. Güveni boşa çıkarmadık ve çıkarmayacağız” dedi.

“AK Parti kadroları, ateşten gömlek giydi”

Bursalı, AK Parti’nin Türkiye’nin zorlu döneminde kurulduğunu ve hemen ardından iktidara geldiğini hatırlatarak, “AK Parti kadroları, bu dönemde yalnızca elini değil, tüm vücudunu taşın altına koydu. Vesayet odaklarının baskılarına rağmen, ne kapatma davaları ne de darbe girişimleri AK Parti’yi durduramadı. Milletimizin verdiği destek, her seçimde arttı” şeklinde konuştu.

“23 yıllık aşk hikayesi”

Bursalı, AK Parti’nin iktidarında Türkiye’nin pek çok alanda önemli reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, “23 yıllık bir aşk hikayesinin içindeyiz. Milletine aşık bir liderin destansı mücadelesi bu. Bu hikayenin anlatılacak çok şeyi var. AK Parti, umudun ve geleceğin adıdır” ifadelerini kullandı. Yıl dönümünde, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunarak, AK Parti’nin aydınlık ve güzel günlere ulaşmasını diledi.