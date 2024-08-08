AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen’in silahlı saldırıya uğramasının ardından, CHP’li belediyelerin yönetimindeki sorunları gündeme taşıdı.

Belediyelerde kaos ve CHP'nin rant politikası

Bursalı, saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, CHP'li belediyelerin yönettiği her belde, ilçe ve ilde çeşitli sorunlar yaşandığına dikkat çekti. "Bugün yaşadığımız silahlı saldırı, belediyelerin içinde yaşanan kaosun bir sonucu. CHP’nin rant politikası İzmir’i adeta Teksas’a çevirdi" ifadelerini kullanan Bursalı, yaşanan olayın ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

Saldırıya tepki ve geçmiş olsun mesajı

AK Partili Bursalı, saldırıya maruz kalan Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen’e geçmiş olsun dileklerini iletti ve benzer olayların tekrarlanmaması için belediye başkanlarının politikalarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bursalı, "Bugün Menderes Belediyesi, yarın bir başka belediye" diyerek, bu tür olayların kimse tarafından kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

"Halktan kopmuş durumdalar"

Bursalı, CHP’nin üst yönetimini de sert bir dille eleştirerek, partinin gelişmeleri uzaktan izlediğini, hatta Paris'te Eyfel Kulesi manzarasında poz vererek durumun ciddiyetini görmezden geldiklerini ifade etti. “Adında 'halk' olan bir partinin halktan ne kadar koptuğunun en açık örneklerini yaşıyoruz. Vatandaş, seçtiği belediye başkanlarından hizmet bekliyor, ama onlar Paris’te sefa sürüyor” dedi.

"Bu boşvermişliği şikayet ediyorum"

Seçimlerin üzerinden dört ay geçtiğini hatırlatan Bursalı, İzmirlilerin hak ettiği hizmeti alamadığını belirtti. "Hizmet almak bir yana, bu yönde bir umudu da yok hemşehrilerimizin. Çünkü göreve gelir gelmez önce çalışanlarda kıyım yaptılar. Şanslı olup işine devam edenler ise alacakları maaşın haklı mücadelesini veriyor. Ama hala sonuç yok" diye ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bu umursamazlık ve boşvermişliğin kabul edilemez olduğunu belirterek, hemşehrilerine bu durumu şikayet ettiğini söyledi. "Şehrin çözüm bekleyen devasa sorunları varken, bizler bu sorunların çözümü için taşın altına elimizi koymuşken, onlar sorunları çözmek bir yana, mevcutlara yenilerini eklemekle meşguller" ifadelerini kullanarak, dikkatleri CHP’li belediyelere çevirdi.