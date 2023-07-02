İzmir'de İZSU'nun 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadan çalıştığına ilişkin tartışmalar tam gaz ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun açıklamaları sonrası bir açıklamada bulunarak "Suç üstü yakalanmanın telaşı içindeler" dedi.

SUÇU BAŞKALARINA ATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

AK Partili Bursalı açıklamasında "Her zaman olduğu gibi mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama İzmirlinin karnı artık bu tür oyunlara tok. İl Özel İdaresi kapanalı yıllar oldu. Siz bu tesisleri eski Başkan Aziz Kocaoğlu zamanında almışsınız ve hala eksiklerini gidermemişsiniz. Yakalanınca da suçu, telaşla başkalarına atmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"SİZİN BURNUNUZ KOKU ALMIYOR MU?"



"Bu tesislerin çevre izin belgesi var mı? Yok. Kesilen ceza doğru mu? Doğru..." diyen Bursalı, "Daha niye yıllardır olduğu gibi yine mağdur edebiyatına sarılıyorsunuz? Bırakın artık bunları da iş yapın. İzmirli sizden laf değil hizmet istiyor. Körfez'in hali ortada. Sizin burnunuz koku almıyor mu? Siz bu koku problemini çözeceğiniz yerde sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu.