İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde hasar gördüğü gerekçesiyle günde 3 bin 500 araç kapasitesine sahip Çankaya Katlı Otopark’ın yıkımı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştı. Başkan Tugay, meclis toplantısında Çankaya Katlı Otoparkı için “Başka çaremiz yok, yıkacağız” demişti. Ancak, İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, binanın yıkılmasına yönelik tahliye kararına tepki gösterdi.

Çankırı, Çankaya Katlı Otopark’ın İzmir’in otopark sorununa çözüm sunduğunu belirterek, “Başından beri konunun takipçisiyiz ve olmaya devam edeceğiz. Esnafımız rahat nefes alsın. Yıktırmayacağız. Güçlendirme çalışması yaparak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada bilirkişi raporlarına dayanarak güçlendirme çalışmalarını desteklediklerini vurguladı. “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararı, alternatif yer göstermeden alınmış yersiz bir karardır. İyi niyet yoktur. Binanın 4 bloktan oluştuğu, 3 blokta risk tespit edildiği ancak güçlendirmeye uygun olduğu, kalan bir bloğun ise risk içermediği için güçlendirmeye ihtiyaç duymadığı açıktır. Esnafın mağdur edilmemesi için geri adım atılmalıdır. Güçlendirme çalışmaları yapılırken bina kullanılabilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası ile ortak alınan kararlar çerçevesinde güçlendirme mümkündür. Bina yıkılıp yeniden yapım maliyetinin sadece yüzde 30’u kadar bir bedelle güçlendirme yapılabilir. Bu durum, Kemeraltı’nda ekmek yiyen, 12 bin esnafımızın öncelikli ve acil gündemidir. Kemeraltı’nın yenilenmesi ve sokak sağlıklaştırılması yapılmayan bir bölgede, esnafımızın yanındayız. Esnafı yok saymaya çalışan zihniyetin karşısındayız” dedi.