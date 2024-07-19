Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında başlattığı ancak hala tamamlanamayan okul inşaatına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın okul kantinleri ihaleleriyle ilgili açıklamalarına yönelik olarak sosyal medya hesabından güçlü bir tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında başlattığı okul inşaatının hala tamamlanamadığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Hayret uyandıracak bir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP Hikayesi... 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez okul inşa etmeye karar veriyor. Protokoller imzalanıyor. Yer, Eski Çamlık. Abdi İpekçi Mahallesi Karabağlar. Okula ismi dahi veriliyor: Orhan Kemal... Ancak... Protokolün üstünden 3 sene geçmesine rağmen ortada ne okul var ne sınıf. Bitmiş bir inşaat dahi bulunmuyor. Öğrencilerimiz okullarına kavuşamıyor. Belli ki önümüzdeki eğitim sezonuna da yetişemeyecek, oldu 4 yıl.”

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kantin ihaleleriyle ilgilenmek yerine 2021 yılında başlattığı okul inşaatının tamamlanması gerektiğini savundu. Kantin ihaleleri peşinde koşmak yerine önceliğin tamamlanamayan okul inşaatlarına verilmesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi, kantin ihaleleri kovalayacağına, Karşıyakaya servet aktarımı yapacağına oturup işine bakmalı. Henüz yüzde 40'a ulaşan okul inşaatını tamamlamalı. İzmir'e çaktığınız bir çivi bile yok derken haklıyız.”