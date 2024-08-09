Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan Yoğun Ilçe Ziyaretleri

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM yasama döneminin tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmir’in farklı ilçelerine ziyaretler gerçekleştiren Kırkpınar, hem AK Parti teşkilatlarıyla hem de vatandaşlarla bir araya gelerek, yerel sorunlara ve beklentilere çözüm arıyor.

İlçe ziyaretlerinde yoğun program

Yaşar Kırkpınar, Ödemiş, Kiraz, Tire, Kemalpaşa ve Çiğli gibi önemli ilçelerde yaptığı ziyaretlerle dikkat çekiyor. Kırkpınar, ilçelerde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini dinleyip önerilerini değerlendiren Kırkpınar, “Yoğun meclis programlarımızın yanı sıra, gerek merkezde gerekse ilçelerimizde milletimizle gönül köprülerimizi güçlendiriyoruz. İlçelerimizde yapımı devam eden projelerimizi yerinde görüyor, inceliyor, varsa eksiklerinin giderilmesi için gerekli görüşmeleri sağlıyoruz” dedi.

Sosyal devlet vurgusu

Kırkpınar, ziyaretlerinde sosyal devlet anlayışının önemine de değinerek, pandemi döneminde yapılan sosyal yardımların Avrupa ülkeleri tarafından bile takdir edildiğini belirtti. Türkiye Aile Destek Programı’ndan bahseden Kırkpınar, “İçinden geçtiğimiz hassas dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için onların yanında oluyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,2 milyon tekil ailemizin elinden tuttuk ve toplamda 88,2 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk” diye konuştu.

“Muhalefetin vaatleri unutuldu”

Kırkpınar, açıklamalarında muhalefetin seçim döneminde verdiği vaatlerin yerine getirilmediğine de dikkat çekti. “Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar” ifadelerini kullanan Kırkpınar, AK Parti olarak İzmir ve Türkiye genelinde hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kırkpınar’ın ziyaretlerinin ardından İzmir’deki kamu yatırımlarına yönelik incelemeler ve vatandaşlarla yapılan toplantılar, yerel yönetimlerin öncelikleri arasında yer alıyor. İlçe ziyaretlerinin İzmir genelinde süreceği ve yeni projelerin devreye alınacağı bildirildi.