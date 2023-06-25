Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Alpay Özalan ve Eyüp Kadir İnan, ilçe temasları kapsamında semt pazarını ziyaret etti, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi.

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün olduğu gibi yine yoluna devam ettiğini, Türkiye 2023'te şahlanırken doğru ismin yine Erdoğan olduğunu söyledi.

Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Ödemiş'in AK Parti'ye verdiği büyük destekten dolayı çok teşekkür ettiklerini belirterek, Ödemişli hemşerilerinin kendilerine iletmiş oldukları talepleri yerine getirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Milletvekili Muharrem Mehmet Kasapoğlu da Ödemiş ve İzmir için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "AK Parti'nin hizmet bayrağını Ödemiş Belediyesinde dalgalandırmak için hazırız. Ödemiş'i yerel yönetimlerde de layık olduğu hizmetlerle buluşturmak için bugünden tezi yok çalışmaya başlıyoruz. İnşallah Mart 2024'te nasıl Türkiye'nin diğer il ve ilçelerinde olacaksa İzmir'de de ak belediyeciliğimizi, hizmetlerimizi İzmirliler ve Ödemişlilerle buluşturmak için canla başla çalışacağız." diye konuştu.