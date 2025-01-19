İzmir gibi bir şehirde siyaset yapmak her zaman zordur. Ancak zoru imkânsıza dönüştüren politikaların bedelini, en çok da sahadaki siyasetçiler ödüyor.

İzmir’in nabzını tutan güvenilir araştırma şirketlerinden İntegral’in son verileri, İzmir’e yönelik politikaların İzmirliler tarafından nasıl algılandığını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Verilere göre, İzmirlilerin dörtte üçü hükümetin İzmir’i cezalandırdığına inanıyor. Daha çarpıcısı ise, bu düşüncenin yalnızca CHP seçmenine ait olmaması.

Son yerel seçimde AK Parti’ye oy verenlerin bir kısmı dahi bu fikre katılıyor. İzmirlilerin yüzde 65’i, CHP’li belediyelerin hizmetlerinin bilerek engellendiği görüşünde birleşiyor.

AK Parti, Binali Yıldırım gibi Başbakanlık yapmış deneyimli bir siyasetçiyi, Nihat Zeybekci gibi bakanlık yapmış bir ismi ve Hamza Dağ gibi genç ve dinamik 3 kez İzmir’den milletvekili seçilmiş bir siyasetçiyi İzmir Büyükşehir belediye Başkanlığı’na aday gösterdi. Ancak sonuç değişmedi. Çünkü mesele yalnızca aday değil. Mesele, Ankara’dan İzmir’e yönelik alınan kararlar ve sergilenen tavır.

Hamza Dağ’ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sifatı ile girdiği yerel seçimlerde vaatlerinde yer alan Körfez’in temizlenmesi, çevre yolları gibi projeler bugün yatırım planlarında yer almıyor. İzmirli, bu vaatlerin hangi sayfada saklı olduğunu soruyor, cevap bulamıyor.

Bu da yetmezmiş gibi, hükümetin bir bakanı eline pis su dolu bir şişe alıp İzmir Körfezi’ni “lağım kokuyor” diye TBMM’de gündeme taşıyor.

Sorun var mı? Var. Ancak bu üslup ve yaklaşım, İzmir’in ekonomik ve turistik imajına zarar vermekten başka bir işe yaramıyor.

Bu şehirde turizmi canlandırmak isterken kruvaziyer gemilerinin rotasını değiştiren bu tutum, kime ne fayda sağlıyor?

İzmirliler her zaman sorar, sorgular. Bu şehir, yapılanı da yapılmayanı da görür. AK Parti’nin İzmir’de oy oranını yüzde 37’lere kadar çıkardığı günler geride kaldı.

Bugün araştırmalar 20’li rakamları gösteriyor. Bu tablo, İzmir’deki siyasetçilerin değil, Ankara’dan gelen yanlış politikaların eseri.

AK Parti Genel Merkezi, İzmir’e bakış açısını değiştirmediği sürece bu şehirde başarı hayalden öteye geçmeyecek. Çünkü bu kentin insanı, hizmeti, samimiyeti ve ciddiyeti görmeden oy vermez.

GÜNÜN SÖZÜ

İzmirliler yapılanı da yapılmayanı da görüyor

