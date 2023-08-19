Etkinliğe İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İl Başkanı Bilal Saygılı, eski milletvekillerinden Cemal Bekle, engelli bireyler ve aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Çelebi, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin sıkıntıda olanların yanında olduğunu ve elini uzattığını belirtti.

Geçmişten alınan bu yardımlaşma mirasını geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ettiklerini bildiren Çelebi, "İnsani yardım ve dayanışma konusunda sahip olduğumuz değerler, bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yüzlerini güldürmek, umutlarını yeşertmek için var gücümüzle çalışacağız. Hep birlikte, daha adil ve insan odaklı bir dünya inşa etme hedefiyle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Türkiye olarak insani değerlere olan bağlılıklarını sadece sözde değil icraatlarla ortaya koymaya devam ettiklerini belirterek, "Sadece kendi coğrafyamızda değil Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünyada insana ve insani değerlere sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz insani yardım projeleriyle mazlumların yanında olmanın, yüreklerine dokunmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.