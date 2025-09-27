AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nda dikkat çeken bir değişim yaşandı. Parti yönetimi, Kınık, Foça, Narlıdere, Dikili ve Balçova ilçe başkanlarını görevden aldı. Kararın ardından söz konusu ilçelerde yeni isimlerin atanması için hazırlıkların başladığı öğrenildi.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci ve Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yenerin görevleri sonlandırıldı. Bu hamlenin, parti içinde yapılan stratejik değerlendirmeler ve sahadaki çalışmaların yeniden şekillendirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yeni ilçe başkanlarının belirlenmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Atamaların kısa süre içinde kamuoyuna açıklanması ve yeni yönetimlerin göreve başlaması bekleniyor.

Parti kaynakları, değişim sürecinin İzmir teşkilatını daha dinamik ve sahada etkin kılmayı hedeflediğini vurgularken, yeni başkanların atanmasının ardından teşkilat çalışmalarının hız kazanacağı belirtiliyor.