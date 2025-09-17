AK Parti İzmir İl Başkanlığı, kente ve partisine kalıcı bir simge kazandıracak yeni il binası için önemli bir adım attı. Dün tapusu alınan yeni bina, İzmir’in merkezine ve otoyola yakın konumuyla dikkat çekiyor, şehrin her noktasından kolay ulaşım imkânı sunuyor. Ayrıca bina, Smyrna Meydanı’na yakınlığı ile de öne çıkıyor.

Mevcut kiralık binadan taşınmayı planlayan AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Gaziemir’deki partiye ait binayı satarak 160 milyon TL gelir elde etti. Yeni bina, 100 milyon TL bedelle şahıstan satın alınan 12 kat ticari imarlı arazi üzerinde yükselecek. Kalan 60 milyon TL ise genel merkeze gönderildi ve genel merkezin kasasında tutulacak. Bayraklı Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, söz konusu arazi tamamen özel mülkiyete ait olup başka bir imar planı bulunmuyor.

Başkan Saygılı’nın öncülüğünde proje

Yeni il binası, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı öncülüğünde hayata geçiriliyor. Projeye göre binada iki katlı bodrum yer alacak; en alt kat otopark olarak kullanılacak. Bodrumun hemen üzerinde ise bin kişilik modern kongre ve toplantı salonu bulunacak. Üst katlarda toplantı alanları ve il teşkilatının tüm birimlerini kapsayan geniş ofisler planlandı.

Modern mimariyle tasarlanan binada, ileri teknolojiyle donatılmış akıllı sistemler kullanılacak. Enerji verimliliği, güvenlik, iletişim ve yönetim alanlarında son teknoloji uygulanacak olan bina, partinin hizmetlerini daha etkin yürütmesini sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, proje 15 ayda tamamlanacak. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre, olası erken seçim senaryosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasını yeni İzmir İl Başkanlığı binasında yapabileceği belirtiliyor. Bu durum, binayı sadece bir il binası değil, aynı zamanda stratejik bir siyasi merkez hâline getiriyor.

Bilal Saygılı ve il yönetiminin İzmir’e kazandıracağı bina, modern tasarımı ve stratejik konumuyla partinin İzmir’deki yüzünü temsil edecek. Mevcut binada yaşanan alan sıkıntıları ve lojistik sorunlar, yeni binayla tarihe karışacak. Parti üyeleri ve vatandaşlar, binada toplantı ve kongre salonları, ofis birimleri, yönetim odaları ve teknik altyapıdan eksiksiz şekilde faydalanabilecek.

Bilal Saygılı’nın liderliğinde şekillenen proje, AK Parti İzmir’in sadece bugünü değil, geleceğini de güvence altına alan bir yatırım olarak öne çıkıyor. Yeni il binası, partinin kurumsal hafızasına katkı sağlarken, İzmir’in modernleşme sürecine de kalıcı bir eser olarak kazandırılmış olacak.