AK Parti Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Leyla Köroğlu, Ankara'da düzenlenen Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere yola çıktığı esnada, Manisa'nın Salihli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Köroğlu, hayatını kaybetti.

Ailesi ve AK Parti camiası büyük üzüntü içinde

Leyla Köroğlu'nun vefat haberi, ailesi, yakınları ve AK Parti camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Merhumun cenazesi, 3 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakip Hamdibey Camii’nden kaldırılacak ve Yeğenli Mezarlığı'nda defnedilecek.