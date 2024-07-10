Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e inerek OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından yapılan bir çalışmada, doğum oranının artması için çeşitli öneriler gündeme getirildi. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in sunumunda, azalan doğurganlık oranına dikkat çekildi. Bu kapsamda, 3 çocuklu annelere çocukları ilkokula başlayana kadar kısmi süreli çalışma imkanı sağlanması önerildi. Ayrıca, 3 ve üzeri çocuk sahibi ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi teklif edildi. Sunumda ayrıca, tüp bebek tedavisi için yaş sınırının 45'e çıkarılması ve devlet hastanelerinde doğum yapmanın teşvik edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Editör: Mehrican Candemir