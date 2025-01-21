AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı 2025 mali yılı bütçesi üzerinden ağır bir şekilde eleştirdi.

Uzun, "Karabağlar Belediyesinin 2025 mali yılı bütçesinde harcanması öngörülen 4.500.000.000 TL’nin içinde tek bir yatırım projesi yoktur. Karabağlar Belediyesinin kuruluşundan bugüne ilk kez bütçe içerisinde yatırım projesi olmayan, başarısız bir bütçe olmuştur. Bütçe harcamaları; maaşlar, konserler, misafir karşılama, araç alımı, çiçek ve böcek olarak planlanmıştır. Hizmete hasret kalmış bir ilçenin harcama bütçesine bir adet yatırım projesi konulmamış olması Belediye Başkanının beceriksizliğini gösterir. Bu anlayış ile görüyoruz ki, Karabağlar'ın Sayın Kınay döneminde geçen bir yılı heba oldu geri kalan 4 yılının daha heba edilecek."

Hanginiz yanlış yaptınız?

Karabağlar’daki belediye yönetiminin halkın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ve belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıkların yaşandığını belirten AK Parti ilçe Başkanı Hüseyin Uzun, "Karabağlar ilçesinin yıllardır beklediği hizmetleri alamıyor. Belediye Başkanı Sn.Helil Kınay, vaat ettiği projeleri hayata geçiremediği gibi, mevcut sorunları da çözmekte başarısız oldu. CHP’li önceki dönem belediye başkanı Sn. Muhittin Selvitopu belediyenin daha çok menfaati olacağından hizmet araçlarını kiralama yolu ile tedarik ettiğini ifade etmişti.

Yine CHP Belediye başkanı olarak siz tam tersine, satın almanın belediyenin menfaatine olacağını iddia ettiniz. Üstelik tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde 45 araç satın almanız çok manidardır. Size sormak istiyorum, hanginiz doğru, hanginiz yanlış yaptınız. Sonuçta muhakkak biriniz yanlış yapmıştır. Yapılan yanlışlığın bedelini her zaman olduğu gibi Karabağlar halkımıza ödettiriyorsunuz."

"2 yıl oldu pazaryeri hala bitmedi"

Başkan Uzun, Karabağlar Belediyesinin Yeşilyurt bölgesinde kapalı pazar yeri inşaatında 2 yıl geçmesine rağmen temelinden çıkmadığını belirterek, " Maalesef temellerdeki demirler oksitlenerek paslandılar. Çevredeki mahalle sakinleri bu durumdan çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Sn. Helil Kınay Şimdi de proje değişikliğine gidiyor. Amaç pazar yerinin bir kısmını ticaret haneye çevirip, alabileceği kiraların hesabını yapmaya başladı. Sn. Başkana hatırlatmak isterim. Belediyeler kar amaçlı hizmet üreten kurumlar değildir. Yapmak istediğiniz proje değişikliğinden çevre esnafımızın da çok rahatsız olduğunu bilmenizi isterim. Bu proje değişikliğinden vaz geçmenizi öneriyorum. Kınay’ın belediye yönetiminde gösterdiği performansın hemşerilerimizin beklentilerinin çok gerisinde kaldı. Karabağlar’ın hızla büyüyen bir ilçeye dönüşmesi gerekirken, yönetimdeki bu ilgisizlik ve beceriksizlik ilçenin gelişimini engelliyor. Hem altyapı hem yol ve çevre düzenlemeleri gibi temel hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. 'Görünen Köy kılavuz istemez' derler. Belediye Başkanı Sayın Helil Kınay’ın geçen 10 ayda görünen başarısızlığından sonra, Karabağlar'ımızın maalesef gelecek 4 yılı daha hizmetlerden mahrum olacağının göstergesidir. Sayın Helil Kınay başkana tavsiyemiz Karabağlar için dertleniniz. Dertlenmeden, dertleri çözemezsiniz." açıklamalarında bulundu.