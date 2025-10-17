İzmir’in Karabağlar ilçesinde AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülay Özböke, ailevi nedenleri gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Özböke’nin kararını parti teşkilatıyla istişare ederek aldığı öğrenildi.

Ailevi nedenlerle istifa etti

Edinilen bilgiye göre Gülay Özböke, bir süredir devam eden özel sebepler nedeniyle görevini sürdürmeme kararı aldı. AK Parti Karabağlar teşkilatıyla yapılan görüşmelerin ardından istifa dilekçesini İzmir İl Başkanlığı’na sundu.

Parti kaynaklarından açıklama

AK Parti kaynakları, Özböke’nin istifasının tamamen ailevi gerekçelere dayandığını, herhangi bir siyasi anlaşmazlık veya iç tartışma bulunmadığını ifade etti.

Teşkilat içinde Özböke’nin uzun süredir aktif bir şekilde yürüttüğü çalışmalarla takdir topladığı da belirtildi.