AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesinin pazarcı esnafından 'katı atık bedeli' almasına yönelik, "Belediye Başkanı Sayın Behice Ünsal, hukuka aykırı bir şekilde esnafımızın alın terine göz dikmiştir. Daha önce çöp ihalesinde milyonlarca liranın yandaş firmalara aktarıldığı iddialarıyla gündeme gelen bu yönetim, şimdi de beceriksizliğinin faturasını esnafa kesmeye çalışıyor. Bu yanlıştan derhal dönün!" dedi.

"Karşıyaka halkını derin bir yönetim boşluğu ile baş başa bırakmıştır"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesinin pazarcı esnafından 'katı atık bedeli' almasına yönelik açıklama yaptı. Başkan Köse, açıklamasında şunları dile getirdi, "Karşıyaka Belediyesi’nin basiretsiz ve plansız yönetimi, ilçemizin esnafını ve pazarcısını mağdur etmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Sayın Behice Ünsal, 'katı atık bedeli' adı altında hukuka aykırı bir şekilde esnafımızın alın terine göz dikmiştir. Göreve geldiği günden bu yana Karşıyaka’nın sorunlarına çözüm üretmek yerine, başarısız yönetim anlayışıyla en temel belediye hizmetlerini bile yerine getiremeyen Sayın Ünsal, şimdi de esnafımızın helal kazancını hedef alıyor. Daha önce çöp ihalesinde milyonlarca liranın yandaş firmalara aktarıldığı iddialarıyla gündeme gelen bu yönetim, şimdi de beceriksizliğinin faturasını esnafa kesmeye çalışıyor. CHP teşkilatındaki ilçe başkanlarına ihale dağıtmaktan Karşıyaka’nın gerçek sorunlarına odaklanamayan bu anlayış, Karşıyaka halkını derin bir yönetim boşluğu ile baş başa bırakmıştır. Liderlikten uzak, plansız ve iletişimden yoksun bir yönetimle ilçemizin maddi ve manevi dinamiklerini hiçe sayan bu zihniyetin, esnaf ve pazarcımızın emeğini zayi etmesine asla müsaade etmeyeceğiz! Sayın Ünsal, Karşıyaka Belediyesi sizin özel şirketiniz olmadığı gibi, Karşıyaka halkı da sizin keyfi kararlarınızın bedelini ödeyecek köleler değildir. Tembelliğinizin, fikirsizliğinizin ve projeden yoksun yönetiminizin bedelini Karşıyaka esnafına ödetemezsiniz! AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı olarak, bugüne kadar ilçemizin menfaatlerini savunmaktan asla geri durmadık. Bundan sonra da esnafımızın, sanatkarımızın ve pazarcımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Karşıyaka halkının alın terine ve emeğine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu yanlıştan derhal dönün! Karşıyaka halkı sizin yanlışlarınızı görmeyecek kadar kör değildir. İlçemizin geleceğini tehlikeye atan bu hukuksuz uygulamalara karşı her zaman dimdik duracağız!"