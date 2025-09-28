Kemalpaşa’da düzenlenen programda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni üyelere rozet takarak partililerle buluştu.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte; İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve partiye yeni katılan teşkilat mensupları da yer aldı.

“Her gün daha da güçleniyoruz”

Törende konuşan İl Başkanı Bilal Saygılı, partiye katılımların artarak devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün Kemalpaşa’da AK Parti ailemizin yeni üyeleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve her gün yeni katılımlarla daha da güçleniyoruz. İzmir’in 30 ilçesinde gece gündüz demeden sahadayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü heyecanla milletimiz için çalışıyoruz. Çünkü AK Parti, bir siyasi hareketten öte, milletin ta kendisidir.”

“CHP’den de katılımlar oldu”

Kemalpaşa’da özel bir çalışma modeliyle üye sayısını artırdıklarını söyleyen Saygılı, “Bu süreçte yalnızca gönül kapıları açılmakla kalmadı, CHP’den de partimize katılımlar oldu. Bu durum, AK Parti’nin milletin gerçek adresi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugün aramıza katılan dava arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’nin olduğu yerde umut vardır”

Konuşmasını teşkilata teşekkür ederek sürdüren Saygılı, “Kemalpaşa’da olduğu gibi İzmir’in dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturuyoruz. Unutmayalım ki, AK Parti’nin olduğu yerde umut, hizmet ve eser vardır. İzmir’de de Türkiye’de de yarının güçlü Türkiye’si için yolumuz açık, davamız kutludur” dedi.

Program, yeni üyelere rozet takılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi