AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ballıkuyu’da başlatmayı planladığı kentsel dönüşüm projesindeki gecikmelere sert tepki gösterdi. Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beş mahalleyi kapsayan Ballıkuyu dönüşüm projesinin yıllardır başlamadığını vurgulayarak, vatandaşların mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.

Kentsel dönüşüm ofisi eleştirildi

Başdaş, 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan ve 2012’de Bakanlar Kurulu onayıyla onaylanan Ballıkuyu kentsel dönüşüm kararına atıfta bulunarak, “Semt halkı, depreme dayanıksız ve sosyal donatılardan yoksun bir yaşam alanından kurtulmayı umarak bu karara çok sevinmişti. Ancak 12 yıl önce açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne rağmen, bölgede henüz bir adım atılmadı” dedi.

Bölgeye ziyaret ve halkın beklentileri

Başdaş, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, halkın kentsel dönüşümün bir an önce başlamasını beklediğini dile getirdi. “İnsanlarımız, depreme dayanıklı evlerde yaşamak istiyor. Belediye otobüsü geçerken bile evler sallanıyor. İtfaiyenin ve ambulansın sokaklara girmesi zor. Semt halkı artık bu kalitesiz koşullarda yaşamak istemiyor” ifadelerini kullandı.

"36 yıl sonra mı tamamlanacak?"

Başkan Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ballıkuyu dönüşümü ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Büyükşehir Belediyesi, projeyi takip ettiklerini söylüyor ama sonuca yönelik bir adım yok. 12 yıldır hazırlık yapıyorlar, 12 yıl daha planlama yapacaklar ve 12 yılda da bitirecekler. Bu hesapla Ballıkuyu halkı 36 yıl sonra kentsel dönüşümün bittiğini görecek” diye konuştu.

Belediyeye sorumluluk çağrısı

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, İzmir halkının acil beklediği hizmetlerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Başdaş, “12 yıldır açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi ne işe yaradı? Kentsel dönüşüm için 36 yıl mı bekleyeceğiz? İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getirmelidir” diyerek, belediyeye çağrıda bulundu.