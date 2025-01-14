AK Parti'nin 8. olağan kongresi mayıs ayından 23 Şubat’ta çekilirken kabinede yapılması planlanan değişiklikler nedeniyle kulisler hareketlenirken dört bakanın değişeceği gündeme geldi.

AK Parti'nin 8. olağan kongresinin tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat olarak belirlendi. Kongrede hem Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde ve kabinede değişiklik yapılması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişmesi olası isimler arasında yer aldığı ileri sürülüyor.

Şimşek ve Memişoğlu’na parti tabanından şikâyetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın değişeceği de kulislerde konuşuluyor.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise kurmaylarca reddediliyor. Akşener’in AK Parti tabanında rahatsızlık yaratacak olması gerekçe gösteriliyor.