Kulislerde konuşulanlara göre, yüzde 30'luk il başkanı değişikliği gündemde.

Yeniden yapılanma başlıyor

NTV'nin haberine göre, Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifalarının ardından diğer illerde de istifalar bekleniyor. İl başkanları düzeyinde yüzde 30 oranında bir değişim planlanıyor. Bu değişimle birlikte teşkilatlara yeni bir dinamizm kazandırılması hedefleniyor.

İlçe Başkanlıklarında da değişim

İlçe başkanları düzeyinde de benzer bir değişim sürecine girileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına olağan kongre çalışmaları için talimat verdi. Bu süreçte, AK Parti'nin A takımı da yenilenecek ve büyük kongre 2025 sonbaharına ertelenecek. Kongre takvimi, Erdoğan'ın programlarına göre belirlenecek.

30 büyükşehir hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. Bu ziyaretler ve yurt içi-yurt dışı programları dikkate alınarak il kongrelerinin tarihleri netleşecek.