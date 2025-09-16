“Kampüse Hoş Geldin” programı kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesinde stant açan gençlik kolları üyeleri, KYK yurtlarının önünde öğrencilere Kütahya’nın yöresel lezzeti tarhana çorbası ikram etti.

Etkinliğe katılan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim dönemi için başarı dileklerini iletti. Göktekin, öğrencilerle birebir ilgilenerek onları dinledi ve moral verdi.

Gençlik kollarından yapılan açıklamada, programın hem Kütahya’nın kültürel değerlerini tanıtmak hem de üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

Etkinlik, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü ve yeni döneme sıcak bir başlangıç yapılmasını sağladı.