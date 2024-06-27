AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 23 Mart 2023 tarihinden bu yana bu görevi yürüten Alma, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından görevinden affını istediğini ve bu talebinin genel merkez tarafından kabul edildiğini belirtti.

"Onur ve şerefle görev yaptım"

Görevi süresince emeği geçenlere teşekkür eden Alma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Mart 2023 tarihinden bu yana büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Öncelikle bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e teşekkür ediyorum."

"Şova kaçmadan görev yaptık"

Alma, görev süresi boyunca şov yapmadan işini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukuklarımız, güzel günlerimiz oldu. O zor şartlara rağmen şakalaşmasını, gülmesini, ağlamasını da bildik. Ben sizden razıyım Allah’ta sizden razı olsun." dedi.

"Bu ne bir başlangıç ne de son"

Alma, gelecekte de partinin emrinde olacağını vurgulayarak, "Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah’a emanet olun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.