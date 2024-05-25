Gider, muhtarlarla buluşmasında muhtarlığın seçmenle doğrudan ilişkili bir görev olduğunu belirterek, muhtarlara büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Muhtarların beş yıl boyunca icraat yapma sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Gider, "Muhtarlarımızda ve belediyelerimizde yeni bir heyecan ve değişim var. Bu yeni heyecanla yeni icraatlar yapacağız" diye konuştu.

Seçim Sonuçları Değerlendirildi

Gider, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, beklenen sonuçların alınamadığını ancak diğer partilerin ciddi bir oy almadığını belirtti. Oy alamadıkları durumda vatandaşı suçlamaya hakları olmadığını dile getiren Gider, "Bizim mottomuz yeter söz milletinse, millet ne demişse ona uymak bizim görevimizdir" dedi.

Vatandaşın Mesajı

Gider, vatandaşın verdiği mesajın alındığını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinde AK Parti'nin açık ara birinci geldiğini vurgulayan Gider, vatandaşların AK Parti ile birlikte yol yürümek istediğini ifade etti.

10 Haziran 1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğmuştur. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur.



Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atanmıştır.. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olmuştur.



İlk defa Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'Nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.



14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Çanakkale Milletvekili seçilmiştir.