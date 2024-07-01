Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla buluşarak bölgenin sorunlarına çözüm arayışına girdi, altyapı ve tarım desteklerinden eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

"Eksiklerimizi gidereceğiz"

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bölgenin muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini görüştü. Gider, muhtarların taleplerini dikkatle dinleyerek, bölgenin kalkınması için yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Önemli projeler ve destekler

Toplantıda, özellikle altyapı çalışmaları, tarım ve hayvancılık destekleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konuları ele alındı. Gider, "Vatandaş bize kendinize çeki düzen verin mesajı verdi. Parti içinde bunu değerlendiriyoruz ve ne eksiğimiz varsa bunu düzelteceğiz" dedi.

Milletvekili Gider, muhtarların ilettiği sorunların çözümü için ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim halinde olduklarını ve gereken adımların atılacağını belirtti. "Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu.