Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hilal Kalyoncu Koç’un nezaket ziyaretine ev sahipliği yaptı. Koç, Çerçioğlu’nu Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Koç’tan Çerçioğlu'na tebrik ziyareti

Çerçioğlu: "Teşekkür ederim"

Özlem Çerçioğlu ise, Koç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında sıcak bir atmosferde geçen sohbetin ardından, iki siyasetçi karşılıklı iyi dileklerde bulundu.