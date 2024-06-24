Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın birliği ve yaz döneminde yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasının önemini vurguladı" dedi.

Suriye'deki durum ve Türkiye'nin tutumu

Çelik, Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, YPG ve PYD unsurlarının yerel seçim arayışlarına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti. "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terörist unsurların demokrasi diye pazarlanmasını kabul etmiyoruz. Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Türkiye'ye tehdit oluşturan bir durumdur" dedi. Çelik, bu tür girişimlerin büyük kaosa neden olabileceğini ve Türkiye'nin anında müdahale edeceğini vurguladı.

Vergi adaleti ve ekonomi yönetimi

Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konuların görüşüldüğünü belirten Çelik, sosyal medyada çıkan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Vergi adaleti için yapılan çalışmalar, uzman değerlendirmeleriyle şekillenecek. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ekonomi yönetimimiz net ve şeffaf bir program uyguluyor" dedi.

Yunanistan ile diyalog ve ortak adaylık

Yunanistan ile diyaloğun devam ettiğini belirten Çelik, AGİD'e ortak aday gösterilmesinin son zamanlarda gelişen ilişkilerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Bu adımın, iki ülke arasındaki diyaloğun olumlu yönde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail ve Filistin konusu

İsrail'deki Netanyahu yönetiminin son zamanlarda saldırılarla soykırımda yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Çelik, "Netanyahu ve ekibi insanlık suçu işliyor. Ermenistan'ın Filistin'i tanımasından memnuniyet duyduk. Ancak Netanyahu, bölge savaşına neden olabilecek adımlar atıyor" dedi. Çelik, uluslararası hukukun Gazze konusundaki tutumunun önemli olduğunu ve bu konuda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanları ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz başında belediye başkanları ile bir araya geleceğini duyuran Çelik, "Vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz" dedi.