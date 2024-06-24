Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yoğun bir gündemle bugün bir araya geliyor. Toplantıda başıboş sokak köpekleri düzenlemesi, ekonomi ve yerel seçim sonuçları gibi önemli konular görüşülecek.

Sokak Köpekleri Düzenlemesi

Toplantının önemli başlıklarından biri, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme olacak. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek. Sokak köpekleriyle ilgili yapılacak düzenlemenin detayları ve uygulama şekli netleştirilecek.

Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele

AK Parti MYK'nın bir diğer kritik gündem maddesi ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası tartışılacak. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar ve ekonomi politikaları detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti MYK toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum ve yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar istişare edilecek. Bu bağlamda, teşkilatın performansı ve yapılacak iyileştirmeler gözden geçirilecek.

AK Parti 2. Kez Kampa Giriyor

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki ikinci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin ikinci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak. İlk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da gerçekleştirilmişti.