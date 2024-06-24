Toplantı, saat 15.10'da AK Parti Konferans Salonu'nda başladı. Gündemde başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme, ekonomideki son durum ve yaklaşan belediye başkanları kampının hazırlıkları yer alıyor.

Sokak köpeklerine ilişkin düzenleme

Başıboş sokak köpekleri konusundaki düzenlemeye son hali verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından bu düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Sokak köpekleri ile ilgili düzenleme, toplumda giderek artan şikayetlerin çözümüne yönelik adımlar içerecek.

Ekonomi ve enflasyon

MYK'nın bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımların yanı sıra, asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketi de değerlendirilecek.

Yerel Seçimler ve Teşkilat Çalışmaları

31 Mart'taki yerel seçim sonuçları da MYK toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durumun istişare edileceği toplantıda, yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar da ele alınacak.

Belediye başkanları kampı hazırlıkları

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da masaya yatırılacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla gerçekleştirilecek. İlk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

Toplantının önemli başlıkları

Sokak Köpeklerine İlişkin Düzenleme: Meclis'e sevk edilmek üzere son hali verilecek.

Meclis'e sevk edilmek üzere son hali verilecek. Ekonomi: Enflasyonla mücadele ve yeni vergi paketi görüşülecek.

Enflasyonla mücadele ve yeni vergi paketi görüşülecek. Yerel Seçimler: 31 Mart yerel seçim sonuçları ve teşkilat çalışmaları değerlendirilecek.

31 Mart yerel seçim sonuçları ve teşkilat çalışmaları değerlendirilecek. Belediye Başkanları Kampı: 1-2 Temmuz'da yapılacak kampın hazırlıkları ele alınacak.