Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi, çeşitli alanlarda önemli değişiklikler öngörüyor. İşte paketteki başlıca düzenlemeler:

Borsa Kazançlarının Vergilendirilmesi: Borsada elde edilen kazançların vergilendirilmesi planlanıyor.

Borsada elde edilen kazançların vergilendirilmesi planlanıyor. Deniz Taşıma Araçları: Deniz taşıma araçlarına ve bu araçlara verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamının daraltılması öngörülüyor.

Deniz taşıma araçlarına ve bu araçlara verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamının daraltılması öngörülüyor. Ulusal Güvenlik KDV İstisnası: Ulusal güvenlik amaçlı KDV istisnasının alt mükelleflere tanınan kısmı daraltılacak.

Ulusal güvenlik amaçlı KDV istisnasının alt mükelleflere tanınan kısmı daraltılacak. Yem ve Gübre KDV İstisnası: Yem ve gübredeki KDV istisnası kaldırılacak.

Yem ve gübredeki KDV istisnası kaldırılacak. Sağlık Hizmetleri: Yabancılara verilen sağlık hizmetlerindeki KDV istisnası kaldırılacak.

Yabancılara verilen sağlık hizmetlerindeki KDV istisnası kaldırılacak. Kitap ve Yayınlar: Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnası kaldırılacak.

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnası kaldırılacak. Altın, Gümüş, Petrol: Bu alanlarda arama hizmetlerindeki KDV istisnası kısmi istisnaya dönüştürülecek.

Bu alanlarda arama hizmetlerindeki KDV istisnası kısmi istisnaya dönüştürülecek. Liman ve Havalimanı: Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hattı ile liman ve havalimanı inşasına ilişkin istisnalar kısmi istisnaya dönüştürülecek.

Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hattı ile liman ve havalimanı inşasına ilişkin istisnalar kısmi istisnaya dönüştürülecek. Organize Sanayi Bölgeleri: Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisnalar kısmi istisnaya dönüştürülecek.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisnalar kısmi istisnaya dönüştürülecek. TVF İstisnası: Türkiye Varlık Fonu (TVF) istisnasının uygulaması netleştirilecek, KDV’nin indirimine izin veren düzenleme kaldırılacak.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) istisnasının uygulaması netleştirilecek, KDV’nin indirimine izin veren düzenleme kaldırılacak. Kısmi İstisnalar: Kısmi istisnalarda KDV’nin indirimine izin veren düzenlemeler kaldırılacak.

Kısmi istisnalarda KDV’nin indirimine izin veren düzenlemeler kaldırılacak. Engelli Araçları: Engelli araçlarındaki ÖTV istisnası revize edilecek.

Engelli araçlarındaki ÖTV istisnası revize edilecek. Esnaf Muaflığı: Esnaf muaflığının kapsamı genişletilecek ve belge alma zorunluluğu getirilecek.

Esnaf muaflığının kapsamı genişletilecek ve belge alma zorunluluğu getirilecek. Ev Hizmetleri: Evlerde sunulan hizmetlerde basit bir vergileme usulü getirilecek.

Evlerde sunulan hizmetlerde basit bir vergileme usulü getirilecek. Kira Ödemeleri: Mesken kira ödemelerinin banka kanalıyla yapılması ve bu ödemeler üzerinden banka tarafından tevkifat yapılması sağlanacak.

Mesken kira ödemelerinin banka kanalıyla yapılması ve bu ödemeler üzerinden banka tarafından tevkifat yapılması sağlanacak. Startup Şirketler: Startup şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanacak.

Startup şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanacak. Asgari Gelir Vergisi: Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması ihdas edilecek.

Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması ihdas edilecek. İştirak Hissesi Satışı: İştirak hissesi satış kazancı istisnası kaldırılacak, eski hisseler için devam ettirilecek ve bu hisselerin satış istisnası yüzde 25 ile sınırlandırılacak.

İştirak hissesi satış kazancı istisnası kaldırılacak, eski hisseler için devam ettirilecek ve bu hisselerin satış istisnası yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Ar-Ge Ücret İstisnası: Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilecek.

Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilecek. Kurumlar Vergisi: Yurt içi ve küresel asgari kurumlar vergisi uygulamaları yapılacak.

Yeni düzenlemelerin detayları

Konut Kira Gelirlerinden Kesinti: Konut kiralarındaki istisnanın kaldırılması ve vergilemenin tevkifat usulü ile yapılması önerildi. 2025 yılında uygulanmaya başlanacak bu düzenlemenin, yıllık 40 milyar TL gelir getirmesi bekleniyor.

Konut kiralarındaki istisnanın kaldırılması ve vergilemenin tevkifat usulü ile yapılması önerildi. 2025 yılında uygulanmaya başlanacak bu düzenlemenin, yıllık 40 milyar TL gelir getirmesi bekleniyor. Gayrimenkul Satış İstisnası: Gayrimenkul ve taksi plakaları satışlarındaki vergi istisnalarının kaldırılması önerildi.

Gayrimenkul ve taksi plakaları satışlarındaki vergi istisnalarının kaldırılması önerildi. Ar-Ge Çalışanlarının Ücret İstisnası: Teknokentlerde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline uygulanan vergi istisnasına üst sınır getirilecek.

Teknokentlerde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline uygulanan vergi istisnasına üst sınır getirilecek. Yurt Dışına Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılacak.

Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılacak. Yabancılara Sağlık Hizmetleri: Yabancılara saç ekimi ve estetik ameliyatlar gibi hizmetlerde KDV istisnası kaldırılacak.

Yabancılara saç ekimi ve estetik ameliyatlar gibi hizmetlerde KDV istisnası kaldırılacak. Engellilere Araç Satışı: Engellilere ÖTV indirimleri yeniden düzenlenecek ve istisnadan yararlanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Engellilere ÖTV indirimleri yeniden düzenlenecek ve istisnadan yararlanma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. İtfaiye Öncü Araçları: İtfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamına alınması önerildi.

İtfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamına alınması önerildi. Kayıt Dışı Faaliyetlere Ceza: Kayıt dışı faaliyetlerde vergi kaybı cezası artırılacak.

Kayıt dışı faaliyetlerde vergi kaybı cezası artırılacak. İhbar Edenlere İkramiye: Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ihbar edenlere verilen ikramiyeler artırılacak.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ihbar edenlere verilen ikramiyeler artırılacak. Havale Ceza: Başka hesaplara yapılan havalelere ceza kesilecek.

Başka hesaplara yapılan havalelere ceza kesilecek. Belediyelerin Borçları: Belediyelerin cari borçlarının genel bütçe vergi gelirlerinden kesilmesi önerilecek.

Merak edilenler

Yeni vergi paketinin detayları ve uygulanacak düzenlemelerin kapsamı konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. Özellikle "borsa kazançlarının vergilendirilmesi" ve "kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının kaldırılması" gibi konularda geri adım atılmış olabileceği söyleniyor. Peki, bu düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek ve hangi alanlarda nasıl değişiklikler yapılacak? Tüm detaylar AK Parti MYK toplantısında açıklanacak.